Vídeo: Homem morre após beber um litro de cachaça durante aposta

Um homem de 42 anos morreu após beber uma garrafa de cachaça inteira em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, Goiás.

De acordo com o g1, o rapaz não identificado era um trabalhador rural e resolveu entrar em uma aposta no bar local.

“Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou 1 litro de pinga, mas não aguentou”, disse uma testemunha.

O caso ocorreu no último domingo (16). De acordo com a polícia militar, o rapaz foi encontrado morto na calçada do bar.

Segundo o dono do estabelecimento, o homem estava bebendo com os amigos desde cedo e após sair do local, deitou na calçada e não levantou.

Nas imagens que você confere a seguir, é possível observar o homem virando a garrafa inteira e os presentes no recinto comentando “Bebeu, bebeu, ganhou. Pode trazer a caixinha de cerveja”.

LEIA TAMBÉM: Morte, vingança, traição e casamento inválido: entenda o caso da cigana Hyara Flor

Assista ao vídeo. O conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas.

Ainda de acordo com o site o caso foi registrado como morte natural e não deve ser investigado por enquanto, segundo o delegado David Felício.

Com molho de tomate e corda, homem tenta comover namorada após denúncia de violência doméstica

Um homem de 39 anos foi preso em Planaltina de Goiás após ser considerado suspeito de ameaçar, perseguir e chantagear a namorada.

Usando molho de tomate e uma corda pendurada, o homem tentou comover a vítima após saber que foi denunciado pelo crime de violência doméstica.

Conforme a publicação, realizada pelo G1, a prisão do homem, que não teve sua identidade revelada, foi realizada na última segunda-feira, 17 de julho.

Ele e a vítima, que também permanece anônima, estariam em um relacionamento há quatro meses, sendo que no último mês a mulher tentava de todas as maneiras terminar o relacionamento.

O estopim foi uma discussão ocorrida no domingo, 16 de julho, quando o homem iniciou uma grande briga por ciúmes enquanto os dois frequentavam um bar da região.

O suspeito espalhou molho de tomate pelo corpo para simular sangue. (Reprodução / Polícia Civil)

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Viúvo do Twitter’ é exposto por trair a mulher enquanto ela estava doente; entenda o caso

⋅ A verdade sobre uma carta misteriosa encontrada durante a demolição de uma casa foi revelada