PF prende integrantes de quadrilha que trocou malas de brasileiras presas na Alemanha

A Operação Efeito Colateral entrou em uma nova fase. Com foco em desvendar o esquema de tráfico internacional de drogas que causou a prisão de duas brasileiras na Alemanha, a ação da Polícia Federal visou possíveis integrantes da quadrilha.

Informações divulgadas pelo G1, e confirmadas pela Polícia Federal, mostram que a segunda fase da operação tem como objetivo cumprir 45 mandados judiciais. Entre eles, foram emitidos 27 mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e de 16 de prisão preventiva. Todos relacionados às cidades de Guarulhos e São Paulo.

Com o avanço das investigações, foram identificados possíveis mandantes do crime e outros integrantes da quadrilha que teria sido bem-sucedida em enviar drogas para a Europa em outras duas oportunidades.

Relembre o caso

Jeanne Paolline e Kátyna Baía embarcaram para uma viagem de 20 dias na Europa no mês de março. Elas pretendiam conhecer cidades da Alemanha, Bélgica e República Tcheca, mas foram presas durante uma conexão em Frankfurt após a polícia apreender duas malas com 20kg de cocaína, etiquetadas com o nome das brasileiras.

A viagem, que foi frustrada pela ação da quadrilha, era uma forma de Jeanne e Kátyna comemorarem um novo momento profissional de suas vidas.

Segundo a investigação da Polícia Federal, vídeos de segurança mostraram o momento em que duas mulheres despacham a bagagem com drogas no aeroporto de São Paulo.

Durante a escala, as malas de Jeanne e Kátyna, que foram despachadas em Goiânia, tem suas etiquetas trocadas por funcionários terceirizados que retiram a identificação das bagagens das mulheres e colocam nas malas com a droga.

Por se tratar de um voo internacional, as passageiras só teriam acesso à bagagem quando chegassem ao seu destino final. Com isso, as duas mulheres não souberam sobre a troca das bagagens e das etiquetas.

