Morte, vingança, traição e casamento inválido: entenda o caso da cigana Hyara Flor

Hyara Flor, de 14 anos, foi morta no início do mês (Reprodução / Instagram)

A adolescente Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta a tiros no dia 6 de julho, na cidade de Guaratinga, região sul da Bahia. Segundo informações, o marido da adolescente, suspeito de tê-la assassinado, e toda a família do rapaz estão desaparecidos.

Conforme publicado pelo G1, Hyara foi baleada no queixo e encaminhada para atendimento no Hospital Municipal de Guaratinga. Segundo a polícia, as pessoas que levaram Hyara ao hospital disseram que o disparo foi acidental, mas os agentes de saúde e policiais desconfiaram da informação.

O caso, tratado como feminicídio, segue recebendo atualizações diárias uma vez que cada vez mais detalhes sobre o envolvimento entre as famílias vem sendo revelados.

Suspeita e fuga

Até o momento o principal suspeito pela morte da jovem é o próprio marido de Hyara. Tanto o rapaz, que também tem 14 anos, quanto sua família seguem foragidos da justiça. Ao que tudo indica, eles teriam deixado a Bahía e viajado para o Espírito Santo.

Segundo depoimentos da família da Hyara, o crime pode ter sido motivado por uma vingança pessoal contra a família da vítima.

Familiares de Hyara acreditam que ela teria sido morta a mando de seu sogro. O assassinato seria uma vingança por conta de um caso entre a sogra de Hyara e seu tio, algo que era de conhecimento entre a comunidade cigana local.

“O pai dele programou pra matar minha filha para se vingar do meu irmão. Eles já me pediram a mão da Hyara na intenção de vingar o meu irmão com a minha filha”, lamenta o pai da jovem.

Casamento entre adolescentes

O casamento entre adolescentes é parte da cultura dos povos ciganos. Segundo Rogério Ribeiro, cigano e ex-presidente do Instituto Cigano do Brasil, a união na adolescência é comum por “fazer parte do ideal de crescimento e construção de uma família”.

“O casamento na cultura cigana começa a partir dos 12 anos, é uma cultura milenar e deve ser respeitada. Os casamentos são sempre entre os jovens com a mesma idade ou idades próximas, nunca envolvendo um maior de idade”, conta Rogério.

“São casamentos acordados desde a infância, propostos pelos pais, que estabelecem condições. Eles vão convivendo entre si e vão se amando, porque as famílias se juntam. O povo cigano vive em grupo, em comunhão, geralmente em acampamentos, como uma forma de se proteger e manter a tradição viva”, finaliza o especialista.

Apesar de ser considerada uma tradição, o casamento entre adolescentes menores de 16 anos não é considerado válido perante a lei brasileira.

Em declaração, a especialista em Direito da Família, Mariana Régis, revela que mesmo se tratando de uma relação entre adolescentes da mesma idade, a legislação não deixa de ser rígida.

“Em matéria de casamento infantil, não dá para flexibilizar mesmo as normas protetivas em nome de uma cultura. O Estado jamais chancelaria isso como casamento. Se antos dos 16 anos entende-se que uma pessoa não tem capacidade para consentir e responder por seus atos, como poderia se admitir o casamento antes desta idade?”, finaliza.