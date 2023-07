Massa polar: Sul do país enfrenta temperaturas abaixo de zero; saiba onde vai esfriar

Após o ciclone extratropical e a frente fria que atravessou a região e chegou até o sudeste, as cidades do Rio Grande do Sul vivem os dias mais frios deste inverno, graças a uma massa de ar polar que estavam sobre a Argentina e agora avança pelo Rio Grande do Sul, segundo dados da Metsul Meteorologia.

Essa massa de ar fria associada a um centro de alta pressão, segundo os meteorologistas, está ganhando mais força e empurrando o ar gelado com mais intensidade para o território central, oeste, sul e leste do estado, que já registrou a temperatura mínima de -3º C. No extremo sul de Porto Alegre e nas cidades da região metropolitana, a mínima desta terça-feira chegou a 0ºC.

Veja as cidades mais frias do Rio Grande do Sul nesta terça-feira nesta terça-feira:

Pedras Altas: -3,1°C

Herval: -2,1°C

Dom Pedrito: -2,0°C

Caçapava do Sul: -1,9°C

Cambará do Sul: -1,3°C

Pinheiro Machado: -0,9°C

Bagé: -0,8°C

Santa Maria: -0,8°C

Espumoso: -0,5°C

Quaraí: -0,5°C

São Francisco de Paula: -0,5°C

Tupanciretã: -0,5°C

São Sepé: -0,4°C

Santana do Livramento: -0,3°C

Nova Palma: -0,1°C

FRIO CHEGA A SÃO PAULO?

De acordo com a MetSul, esse bolsão de ar frio começa a se deslocar nesta quarta-feira, mas não para o interior do país, e sim para o oceano, por isso os moradores da região sudeste, como São Paulo, não devem ser afetados pelo frio extremo desta vez.

O afastamento da massa fria faz com que as temperaturas comecem a subir em toda região sul do país a partir desta quinta-feira.