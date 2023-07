Frente Fria: saiba como fica o tempo na região sudeste nos próximos dias

A frente fria que avança pela região sudeste atravessa nesta terça-feira o estado do Rio de Janeiro, provocando instabilidade.

O dia permanece nublado e chuvoso no sul de São Paulo, Baixada Santista e região de Sorocaba. Na área ao sul de São Paulo, a previsão é de chuvas fortes.

A temperatura deve cair nos próximos dias no estado, com previsão de mínimas de até 11ºC até sexta-feira. Amanhã, a temperatura máxima na Capital paulista não passa de 17ºC.

Fora dessas regiões, o ar seco predomina na maior parte das regiões sudeste, centro-oeste e no interior do nordeste.

No sul do país, uma intensa massa de ar frio de origem polar derruba as temperaturas na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, com termômetros marcando temperaturas abaixo de zero nas regiões das serras gaúcha e catarinense.

Esse frio no sul é causado pelo ciclone extratropical, que apesar de estar distante da costa brasileira está levando a massa polar sobre o sul do continente, trazendo frios congelantes. O sul da Argentina chegou a registrar uma temperatura mínima de -22,5º C.

BLOQUEIO ATMOSFÉRICO

Nos próximos dias, a massa de ar polar deve mudar de direção e soprar para o oceano, criando um bloqueio atmosférico que impedirá a chegada de novas frentes frias na região por algum tempo. Com isso, o sul do Brasil terá alguns dias de tempo seco e temperaturas mais quentes.