Elon Musk está preparando uma “Superinteligência Artificial” superior a qualquer humano: como funcionará este sistema?

Elon Musk está lançando oficialmente sua própria plataforma de Inteligência Artificial, com uma “Superinteligência Artificial” superior a qualquer humano, junto com um time de especialistas, nas novas instalações da empresa X.Ai.

Esta é uma empresa fundada pelo magnata sul-africano, com a qual ele pretende entrar no mundo da Inteligência Artificial (IA). Ele diz que o trabalho acabou de começar, mas que em cinco ou seis anos terá em suas mãos uma ferramenta que é poderá superar as capacidades de uma pessoa.

Será motivo de preocupação? O próprio Elon Musk diz que não (ele também não vai dizer que sim). O multimilionário diz que seu desenvolvimento terá capacidades surpreendentes, mas não quer escapar das regulamentações que um organismo execute sobre suas propostas.

Além disso, embora a "Superinteligência Artificial" supere um humano comum, "isso não significa necessariamente que seja mais inteligente do que todos os humanos juntos", disse o magnata sul-africano.

"De fato, assim como faz com suas outras empresas, Elon Musk diz estar jogando a favor da preservação de nossa espécie e recursos naturais. "O objetivo do xAI é compreender a verdadeira natureza do universo", ele contou no lançamento desta empresa de Inteligência Artificial.

Como será essa IA? Quando se trata de capacidades, já sabemos que está um passo acima do coeficiente intelectual das pessoas. Em linhas gerais, deveria ser uma combinação entre o ChatGPT e os geradores de imagens; ou seja, uma agregação de numerosas funções dos mecanismos de aprendizagem automática em um único aplicativo ou sistema.