Ataque em escola: em surto psicótico, homem invade escola armado com garrafa quebrada

Pedaço de vidro usado como arma pelo invasor da escola (Divulgação/Polícia Militar do Distrito Federal)

Aparentemente sob efeito de drogas, um desconhecido portando uma garrafa de vidro quebrada invadiu uma escola no Distrito Federal nesta segunda-feira, mas foi impedido de avançar pelo porteiro.

A escola era o Centro Educacional (CED) 1, uma escola cívico-militar que fica na Cidade Estrutural. Segundo testemunhas, ele aproveitou que o portão do estacionamento da escola abriu para entrada de um carro para invadir o local, mas foi visto pelo porteiro, que imediatamente o cercou e chamou reforço da polícia.

Cercado pela polícia, o homem resistiu agressivamente, dizendo que só deixaria o local morto. De acordo com a Polícia Militar, todos os elementos denunciavam que ele estava tendo um surto psicótico e ameaçava cortar as pessoas com a garrafa de vidro,

Ele foi dominado e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou internado em ala psiquiátrica.

De acordo com a polícia, o suspeito estava em liberdade condicional por tráfico de drogas e já tinha antecedentes criminais por crimes como resistência, desacato, lesão corporal e roubo.

A polícia investiga se a invasão não passou de uma ação em função do surto psicótico ou se ele tinha planos de ferir estudantes ou roubar o local.