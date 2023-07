“Ataque de fúria”: pai e filha que agrediram médico em PS ficarão presos

Presos em flagrante após promoverem depredação e agredirem fisicamente uma médica em um hospital do Rio de Janeiro no último domingo, André Luiz do Nascimento Soares, de 46 anos, e sua filha Samara Kiffini no Nascimento Soares, de 23 anos continuarão na cadeia, por decisão da Justiça do Rio, que converteu o flagrante em preventiva.

No último domingo, André e a filha foram ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, no bairro do Irajá, no Rio, com um corte no dedo e revoltados com a demora no atendimento depredaram o local e espancaram a médica Lúcia Bouyer Rodrigues, a única de plantão no local no período, com socos na boca e chutes.

Durante a agressão, os dois invadiram a ‘sala vermelha’, onde ficam os pacientes que correm risco de vida, e enquanto espancavam a médica uma paciente de 82 anos que era atendida no local passou mal e, por falta do atendimento de emergência, morreu no local.

Testemunhas relataram à polícia que André ficava o tempo todo com uma das mãos nas costas, fazendo menção a sacar uma arma de fogo.

A chegada da polícia interrompeu o ataque de fúria familiar e os dois foram presos.

A médica foi atendida e precisou levar quatro pontos na parte interna da boca, ferida após os socos dos agressores. A confusão provocou ainda correria, com várias pessoas tentando fugir do local, inclusive um paciente que sofreu infarto agudo e precisou fugir correndo ainda com o balão de soro pendurado.

André e Samara foram presos por homicídio doloso com dolo eventual da paciente que faleceu e terão que responder ainda por dano ao patrimônio público e desacato. André responde ainda por lesão corporal.