“Socou a boca da doutora”: pacientes revoltados espancam médica e a impede de atender idosa, que acabou morrendo

Irritados com a demora no atendimento do Hospital Francisco da Silva Teles, em Irajá, no Rio de Janeiro pai e filha começam a depredar a unidade médica e a espancar a médica que prestava atendimento na unidade, na madrugada deste domingo. A notícia é do G1.

Em função da agressão, a médica não conseguiu prestar socorro a uma idosa que teve uma parada cardiorrespiratória e ela acabou morrendo.

De acordo com os plantonistas do hospital, André Luiz do Nascimento Soares chegou à unidade com um corte no dedo da mão esquerda. Ele estava acompanhado da filha, Samara Kiffini do Nascimento Soares e era um paciente classificado como ‘verde’, ou seja, sem risco de morte.

Exatamente naquele dia, uma médica havia faltado e doutora Sandra Lúcia era a única atendendo em todo o plantão. Em função da demora, a filha começou a quebrar as cadeiras e agrediu uma técnica de enfermagem. Pai e filha invadiram a ‘sala vermelha’ [onde estão os pacientes que correm risco de morte] e quando a médica tentou intervir, levou um soco na boca e foi jogada no chão e chutada.

De acordo com as testemunhas, naquele momento André botou a mão atrás da cintura, como se fosse sacar uma arma, e todos os presentes, inclusive pessoas que esperavam atendimento, entraram em desespero e saíram correndo.

A polícia demorou pra chegar, mas foram presos em flagrante e responderão por homicídio doloso [quando há intenção de matar], além de lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público.

De acordo com o delegado, André e Samara sabiam que tinha paciente em estado grave no local e não se importaram e esse paciente morreu em função da conduta deles.

A médica foi atendida e levou cinco pontos na boca.