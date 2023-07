“Parte neurológica ainda é incógnita”: Jovem que acabou na UTI após cheirar pimenta passa por cirurgia

A jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que foi internada em estado grave há cerca de cinco meses após passar mal por cheirar uma conserva de pimenta, terá que se submeter a uma cirurgia, de acordo com usa mãe, Adriana de Medeiros.

Adriana esclareceu nas redes sociais que sua filha terá que fazer um procedimento para retirada de abscessos na parte superior do fêmur.

Thais continua internada e embora seu estado clínico esteja sob controle, a parte neurológica ainda é uma incógnita, de acordo com sua mãe. “Muito difícil, mas para Deus nada é impossível, só ele sabe de todas as coisas, e vamos continuar lutando todos os dias pela vida da nossa filha”, disse.

Desde que foi internada, a jovem trancista tem sofrido com uma série de infecções oportunistas, como de urina e fungos, e a família ainda não sabe quando terá autorização para retirá-la do hospital e continuar o tratamento em casa. “Ainda não temos uma data certa para receber alta e ir para casa, pois, de um dia para o outro, tudo muda e o que era expectativa vira uma incerteza sem fim. A única certeza que temos é de que precisamos de muitas orações e pensamentos positivos. Peço que continuem com as correntes de orações, pois nós iremos ficar firme na presença do Senhor dure o tempo que durar”, disse a mãe.

LEIA TAMBÉM: “Socou a boca da doutora”: pacientes revoltados espancam médica e a impede de atender idosa, que acabou morrendo

Segundo Adriana, a principal dificuldade é que para retirar sua filha do hospital ela terá que montar uma unidade de terapia intensiva (UTI) em sua casa e a família não tem condições de arcar com esse custo. A família chegou inclusive a montar uma vaquinha on-line na esperança de arrecadar o dinheiro necessário.

Thais passou mal ao cheirar um pote de pimenta durante um almoço de família, em fevereiro, e deu entrada na UTI em Goiânia com um edema cerebral grave, que a levou a um estado de coma e causou danos neurológicos.