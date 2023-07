Mulher armada invade paróquia no Paraná por estar ‘apaixonada’ pelo padre

Uma mulher supostamente armada invadiu a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Arapongas, no Norte do Paraná, e se trancou no banheiro, na semana passada. Segundo os moradores do bairro, ela dizia estar apaixonada pelo padre e teria se declarado para o sacerdote durante uma missa.

A mulher ficou trancada no banheiro da igreja por mais de duas horas e a primeira notícia que a polícia teve era que ela mantinha o padre como refém, mas depois essa informação foi desmentida e soube-se que ela ameaçava cometer suicídio.

Uma grande operação policial foi montada e após muitas negociações, ela concordou em se entregar. A arma que ela possuía não era de verdade, era uma Airsoft (arma de pressão), conforme descobriu a polícia depois.

De acordo com testemunhas, a mulher não é moradora do bairro e foi flagrada pelas câmeras de segurança vigiando a igreja por cerca de uma semana. Ela entrou na igreja dizendo que queria se confessar, mas depois apontou a arma para a própria cabeça e se trancou no banheiro.

Os moradores disseram que ela parecia estar em um surto psicótico e que tinha uma ‘fixação’ pelo padre, com quem tinha se aconselhado anteriormente, e estava apaixonada por ele.

Essa não foi a primeira vez que o padre Geraldino Rodrigues de Proença teve problemas com essa mulher. Ele tem inclusive um acordo de restrição firmado no Juizado Especial Criminal do município impedindo a mulher de se aproximar dele ou de seu local de trabalho.

Em função dos acontecimentos, padre Geraldino foi afastado das suas funções religiosas por 30 dias para cuidar da saúde, segundo comunicou o bispo da diocese.