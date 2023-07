Jovem tenta furar fila em hospital e é ‘enforcado’ por policiais após agressão

Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante após agredir, ameaçar e desacatar policiais e agentes de saúde na cidade de Peruíbe, litoral paulista. Acompanhado pela namorada, de 22 anos, ele teria tentando “furar a fila” de espera por atendimento na unidade de saúde.

Conforme publicado pelo G1, o caso em questão aconteceu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na região central da cidade.

O jovem teria comparecido ao local em busca de atendimento médico para a companheira, que foi mordida por um cachorro, e diante da fila de espera teria tentado ser atendido antes dos demais pacientes que aguardavam atendimento médico no local. Para isso, ele chegou a ameaçar os agentes de saúde e precisou ser contido pela polícia militar.

“Comportamento agressivo”

Após a chegada da Policia Militar na UPA em questão, o homem resistiu a abordagem dos policiais que tentaram conter a situação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou uma nota a respeito do incidente, o casal apresentou um comportamento estranho e alterado. Eles não teriam aceitado as orientações da equipe de atendimento do local e passaram a ameaçar a equipe, o que fez com que a Polícia Militar fosse acionada pelos agentes de saúde.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o rapaz em uma motocicleta e, por ele apresentar sinais de embriaguez solicitaram o teste do bafômetro. Além disso, ele também não possuía habilitação para pilotar o veículo.

Após se recusar e reagir a abordagem dos policiais, o jovem teria passado a ofender os agentes e chegou até mesmo a agredir um deles, após ser “enforcado”. Durante a ação, ele chegou a ser deitado de costas para o chão, mas se soltou e acertou um chute no agente que tentava imobilizá-lo. Ele ainda teria ameaçado matar os policiais.

Tanto o agente quando a mulher do homem foram atendidos na UPA e conduzidos à delegacia para prestar depoimento.

Leia também: São Paulo teve duas mortes pela passagem do ciclone extratropical