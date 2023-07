Frente Fria: veja como fica o tempo em São Paulo nesta semana

A passagem de uma frente fria pela região sudeste aumenta a umidade na noite desta segunda-feira e o frio deve aumentar em todas as cidades da região metropolitana de São Paulo nos próximos dias.

Na quarta-feira, segundo a Climatempo, os termômetros devem oscilar entre a mínima de 13ºC e a máxima de 18ºC. O tempo permanece encoberto entre a quarta e a quinta-feira com possibilidade de chuva moderada a forte e aumento da sensação de frio pela umidade.

ESTADO DE ATENÇÃO NO LITORAL

Em função de um sistema de baixa pressão próximo à costa de São Paulo, o estado de São Paulo está em alerta durante toda a semana para a possibilidade de chuvas intensas.

De acordo com a Climatempo, a previsão é de que a Baixada Santista enfrente chuvas fortes entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta. No litoral norte, a chuva deve intercalar com intervalos de sol durante todo o dia.

Mas na quarta-feira a chuva ganha intensidade sobre todo o litoral leste de São Paulo, com risco de temporais por toda faixa do litoral e ventos de alta intensidade.

A Defesa Civil alerta que os volumes de água nos próximos dias podem gerar alagamentos, deslizamentos de terra em áreas de risco e enchentes.

Na quinta-feira continua a chover forte em todo litoral, com atenção para São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte, e Peruíbe e São Vicente, no sul. Na sexta-feira, a chuva e os ventos começam a diminuir, à medida que o sistema de baixa pressão se afasta da costa.