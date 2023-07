Frente fria e sol tomam conta de regiões do Brasil após ciclone extratropical

Frente fria e sol tomam conta de regiões do Brasil após ciclone tropical (Reprodução/Regional and Mesoscale Meteorology Branch)

Após a passagem do ciclone extratropical, a frente fria que se formou com o fenômeno acabou estendendo-se pelo litoral da Bahia nesta sábado (15). Já as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste acabam sendo impactadas com o ar frio de origem polar, derivado da frente e trouxeram queda nas temperaturas. Informações são do Climatempo.

Sul

No sul, o ar frio de origem polar toma conta de toda a região. Embora haja aumento de nuvens nos litorais, não há chuva. No entanto, a previsão é de sol pela manhã na região.

Sudeste

No sudeste, a queda da temperatura acaba sendo bastante significativa, apesar de apresentar um dia ensolarado. Chuvas podem chegar no litoral do Espírito Santo e no litoral norte fluminense. Toda a costa do Sudeste apresenta alerta para o mar bastante agitado.

Centro-Oeste

No centro-oeste, o frio também se espalhou por toda a região. Durante o dia, o sol e o tempo seco tomam conta da região, embora algumas áreas em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no sul do Mato Grosso apresentem nevoeiro durante a manhã.

Nordeste

A frente fria que influenciou o litoral baiano chegou com nuvens carregadas na região, estimulando pancadas de chuva que devem ocorrer ao longo do dia no sul e leste da Bahia, além de algumas outras partes da região.

Norte

Pelo norte, o sol e o tempo seco tomam conta do Tocantins, algumas partes do Pará e em Rondônia. O sol também aparece entre muitas nuvens no centro-oeste do Acre e no sudeste do Amazonas e não há previsão de chuva.

Por outro lado, várias pancadas de chuva com raios podem ocorrer nas demais regiões do Acre e do Amazonas, além de Roraima, centro, oeste e norte do Pará e no Amapá, embora o sol surja durante o dia.