Funcionário da CET é morto por PM após acidente durante o vendaval

A madrugada desta sexta-feira,14 de julho, foi marcada por protestos na Rodovia Fernão Dias, após um trabalhador da CET ser morto em uma discussão com um policial.

Conforme informações do G1, parte da rodovia foi fechada por 60 pessoas que protestaram e pediram justiça pela morte do homem, que trabalhava instalando faixas para a CET na região da Zona Norte de São Paulo.

Ao longo de duas horas, o protesto interditou trechos de duas pistas da Fernão Dias, e foi dispersado com a chegada da polícia, que usou balas de borracha e bombas para dispersar os manifestantes do local.

Confusão e morte

Familiares do trabalhador relatam que o caso aconteceu enquanto o homem, identificado como Alberes, instalava uma faixa na região da Avenida General Pedro Leon Scschneider, em Santana.

Com a força dos ventos, a faixa em questão se desprendeu e atingiu o policial e um amigo, que foram derrubados da moto em que estavam.

Irritado com a situação, o policial teria iniciado uma discussão com o profissional que respondeu. Durante a confusão, o policial teria puxado sua arma e atirado na cabeça do trabalhador, que chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Em declaração, o irmão da vítima lamentou a morte e afirmou que o trabalhador vivia “o melhor momento de sua vida” e que estava feliz com seu trabalho.

No momento, o caso segue sendo investigado pela corregedoria da polícia de São Paulo.

Ciclone extratropical

Os fortes ventos que atingiram a região de São Paulo ao longo da última quinta-feira, 13 de julho, foram reflexo de um ciclone extratropical que atingiu a região sul do país.

O fenômeno é composto por fortes chuvas e ventos intensos que causaram destruição ao longo dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e deixaram o Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro em estado de alerta.

