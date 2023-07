Frente fria: veja como fica o tempo no final de semana em São Paulo

Após o ciclone extratropical que devastou o sul do país, uma massa de ar polar avança pela sul e sudeste do país derrubando a temperatura de forma agressiva em várias capitais e fazendo com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocasse 12 estados em alerta laranja.

O sul do país será a área que mais sentirá as variações e temperatura, com previsão de geada, neve e até chuvas durante todo o final de semana nas serras gaúchas e catarinense. Paraná e Sudoeste do Rio Grande do sul devem enfrentar temperaturas de até 3ºC.

Curitiba começa esta sexta-feira com os termômetros marcando 5ºC e no sábado o frio aumenta ainda mais e a mínima prevista está na casa dos 4ºC, segundo a Climatempo.

Em São Paulo, a massa de ar polar deve fazer com que o estado enfrente os dias mais frios deste ano, com a sexta-feira começando gelada e permanecendo fria durante todo o dia, com máxima de 17ºC, e no sábado a madrugada deve chegar a 8ºC apenas, de acordo com dados da Climatempo.

No domingo, a madrugada deve registrar temperaturas mínimas de 11ºC e máximas de 25ºC, mas há previsão de chuva para o decorrer do dia.

REGIÕES DE SERRA

A previsão é de que as madrugadas fiquem realmente geladas nas regiões serranas, principalmente na Serra da Mantiqueira e Campos do Jordão, onde a mínima prevista deve ficar em 2ºC, com sensação térmica de -1ºC.

ALERTA LARANJA

O alerta laranja emitido pelo Inmet para queda de temperatura em boa parte do Brasil vale também para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.