Empresário Saul Klein terá que pagar R$ 30 milhões em indenização por tráfico de mulheres

Filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, Saul Klein foi julgado e condenado por aliciar adolescentes e mulheres com falsas promessas de trabalho, exploração sexual e situação análoga à escravidão pela Justiça do Trabalho. A notícia é do G1.

A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho em 2022, que investigou e relatou um esquema no qual o empresário atraia jovens entre 16 e 21 anos em situação de vulnerabilidade e oferecia trabalho de modelo. Essas mulheres, segundo o MPT, eram levadas para o sítio do Saul, em Boituva, no interior de São Paulo, e eram obrigadas a manter relações sexuais com ele, enquanto eram mantidas sob vigilância armada e ameaçadas, “causando graves consequências psicológicas para as vitimas, que ainda foram contaminadas por doenças sexuais transmissíveis.”

Na sentença que condenou o empresário, a Justiça do Trabalho destacou que a exploração sexual e a privação de liberdade “feriu aspectos íntimos da dignidade da pessoa humana, causou transtornos irreparáveis nas vítimas e mudou definitivamente o curso da vida de cada uma delas”.

Por decisão da Justiça, Saul Klein terá que pagar R$ 30 milhões a título de indenização, com o dinheiro sendo revertido para três instituições sem fins lucrativos.

Essa condenação é a maior já pago no Brasil por tráfico de pessoas.