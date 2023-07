Com infecção, ex-jogador Romário é internado no Rio de Janeiro

O ex-jogador e atual senador Romário (PL-RJ) foi internado após sentir-se mal na noite desta quinta-feira no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro.

Segundo os assessores do senador, Romário tem um quadro infeccioso, mas seu quadro de saúde é “estável e está evoluindo”

A equipe médica que cuida do ex-atleta deve divulgar um boletim médico ainda nesta sexta-feira.

A última vez que o ex-jogador precisou se internar às pressas foi em 2021, quando se submeteu a uma cirurgia de emergência para retirada da vesícula.

No ano passado, Romário foi reeleito ao Senado pelo PL com 2,2 milhões de votos, 29,05% do total de votos.