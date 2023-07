Coincidência? Homem ameaça mulher com truculência em academia de Planaltina; veja vídeo

Semelhante ao caso relatado em São Paulo, onde o empresário Thiago Brennand partiu para cima de uma jovem durante treino em uma academia, um vídeo gravado em uma academia de Planaltina, no Distrito Federal, mostra o momento em que um homem de 33 anos parte para cima de uma mulher, na noite da última terça-feira.

A tentativa de agressão ocorreu pela disputa de um aparelho de musculação. Segundo a jovem, a briga começou quando ela retirou o celular que ele deixou sobre um dos aparelhos para “guardar lugar”. Como ele demorava para voltar, ela resolveu tirar o telefone e usar o aparelho, momento em que ele chegou a passou a discutir com ela.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o aluno se aproximando e gritando para ela não filmá-lo e a mulher alega que ele ameaça bater nela. O professor da academia chega logo em seguida e acalma os ânimos.

Mais um ano e Planaltina saindo na Choquei 🫣 qual será a do ano que vem?! Essa aí eu perdi ao vivo, tinha subido de andar pra fazer cardio kkkkk queria ter visto de perto o babado https://t.co/rAcfau0sUy — deyse meиdes' (@deysemends) July 14, 2023

A mulher chamou a polícia, mas quando os agentes chegaram o homem já tinha deixado o local. No boletim de ocorrência registrado, ela alega que ele gritava, chutava os seus pés e mandava ela sair as máquina, ameaçando “quebrar a cara dela”.

Em comunicado, a academia lamentou o ocorrido: “A Bluefit informa que não compactua com qualquer forma de agressão e repudia veementemente toda e qualquer forma de violência. A equipe da unidade permanece prontamente disponível para colaborar com as autoridades policiais e prestar todos os esclarecimentos necessários. O envolvido no incidente não faz mais parte do quadro de alunos da academia”.

O advogado do suposto agressor negou que seu cliente tivesse agredido a aluna e apenas tentou não ser filmado. Disse ainda que ele vem recebendo ameaças de familiares da jovem e de pessoas que tiveram acesso ao vídeo compartilhado nas redes sociais.