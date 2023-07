Veja vídeo de passageiro mostrando momento em que avião derrapa no aeroporto dm Florianópolis

Um dos passageiros que estava filmando a chegada do avião da Latam em Florianópolis filmou o momento em que o avião derrapou e saiu da pista nesta quarta-feira.

Pelas imagens, vemos que o avião já está na pista em pouca velocidade e os passageiros conversam calmamente quando a aeronave acelera um pouco e o avião joga de lado e sai da pista, assustando a todos. O avião acabou atravessado na pista, com o bico para fora. No áudio, é possível ouvir os gritos de um passageiro que acompanhava o pouso.

Essas imagens são impressionantes.

O passageiro filmou o momento da derrapagem do avião da LATAM em Florianópolis pic.twitter.com/DlwKpo9pqa — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) July 13, 2023

O acidente danificou a pista do aeroporto, que permaneceu fechada durante todo o dia, obrigando o aeroporto a cancelar vários voos.

De acordo com a Latam, o avião que partiu de Guarulhos ‘extrapolou os limites da pista’ durante o pouso.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai abrir uma investigação para investigar o que levou o avião a derrapar no local.

Em nota, a Latam comunicou que ninguém ficou ferido e todos os passageiros desembarcaram em segurança. Veja trecho:

“A LATAM reforça que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense.”