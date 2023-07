Frente Fria: como fica o tempo em São Paulo no final de semana

Após a chegada do ciclone extratropical, quer trouxe ventos de até 80 km/h e derrubou pelo menos 18 árvores durante a madrugada desta quinta-feira, o morador de São Paulo deve agora se preparar para o frio que deve chegar na região sudeste nos próximos dias.

Isso porque uma frente fria se desloca pelo sul do país, no rasto do ciclone, e deve chegar a São Paulo até domingo, causando queda significativa na temperatura e possibilidade de geadas em pontos isolados do estado.

A previsão é de que as madrugadas fiquem realmente geladas, principalmente na Serra da Mantiqueira e Campos do Jordão, onde a mínima prevista deve ficar em 2ºC, com sensação térmica de -1ºC.

CAPITAL

Na cidade de São Paulo o frio não deve chegar nem perto das regiões de serra, mas mesmo assim as madrugadas na região metropolitana da cidade podem chegar a 8ºC, mas com sensação térmica de até 4ºC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), embora o ciclone tenha levado muita chuva para o sul do país, São Paulo não tem previsão de temporais nos próximos dias, apenas pancadas leves entre quinta e sexta-feira, quando a massa de ar polar começa a chegar na região sudeste.

Na sexta-feira, as temperaturas já começam a cair e a nebulosidade aumenta. O sol brilha durante o dia, mas a temperatura máxima não deve passar dos 16ºC, de acordo com o CGE.