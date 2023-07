Ciclone extratropical: veja mais vídeos da passagem do ciclone pelo sul do país

Danos causados em galpão pela passagem do ciclone no RS (Reprodução/Met Sul)

A passagem de um ciclone extratropical pela sul do país causou uma série de desastres e a morte de pelo menos uma pessoa até esta quinta-feira, de acordo com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

Chuvas intensas e ventos de até 146,9 km/h atingiram várias cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, provocando enchentes, destelhando casas e arrancando árvores. Na quinta-feira, as cidades mais perto da fronteira no sul foram fustigadas por uma intensas chuva de granizo, com pedras que, segundo os moradores locais, se pareciam com ovos.

De acordo com os últimos dados da Defesa Civil, os vendavais atingiram 49 municípios e deixaram 23 pessoas feridas. No Estado do RS, 234 pessoas ficaram desabrigadas e 236 tiveram que se removidas de suas casas. Cinco municípios decretaram situação de emergência.

Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o ciclone se deslocou para o Oceano Atlântico e já começa a perder força, mas a Defesa Civil do estado mantém o alerta vermelho em todo o estado do Rio Grande do Sul.

VEJA VÍDEOS DOS ESTRAGOS CAUSADO PELO CICLONE:

TEMPO | Video emotivo gravado por proprietária rural em Nova Candelária após sua propriedade familiar ser destruída pelo vendaval da tarde. A nossa solidariedade às vítimas do temporal. pic.twitter.com/pc8B5S7e0S — MetSul Meteorologia (@metsul) July 12, 2023

📍Santo Antônio da Patrulha



Vídeo impressionante mostra estrutura de um pavilhão localizado ao lado do posto Santo Paradouro na ERS-474 indo pelos ares@correio_dopovo 🌀#ciclone pic.twitter.com/5buKUGZvX5 — Jonathas Costa (@jonathasac) July 13, 2023

🌀Ciclone no Rio Grande do Sul



▪️Chuva de 100 mm a 200 mm nesta semana em diversas cidades com inundações e cheias

▪️Milhares de casa com danos por granizo

▪️Tornado e vendavais no Noroeste

▪️Vento de 140 km/h na costa gaúcha com uma morte

▪️Mais de 2 milhões de pessoas sem luz pic.twitter.com/BjDQXqZmsY — MetSul Meteorologia (@metsul) July 13, 2023

📍Osório



Ginásio na Vila Olímpica foi danificado pela força dos ventos. Sede administrativa da cidade, recém foi reformada, também.



📽️Jaisom Silva@correio_dopovo 🌀#ciclone pic.twitter.com/vKaX8m1yF0 — Jonathas Costa (@jonathasac) July 13, 2023

TEMPO | Rio Fiúza sai do leito com a chuva volumosa e provoca inundações em Panambi, no Noroeste. Vídeo de Anderson Oliveira. pic.twitter.com/LLPdgizyj4 — MetSul Meteorologia (@metsul) July 13, 2023

TEMPO | Destruição no interior no município de Nova Candelária, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Provável causa é um tornado. pic.twitter.com/GYywhchhhI — MetSul Meteorologia (@metsul) July 13, 2023