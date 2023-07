Ciclone extratropical: madrugada de ventos fortes causa destruição em Santa Catarina

A passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país segue causando estragos. Entre a noite desta quarta-feira, 12 de julho, e a manhã de quinta, 13 de julho, diversas imagens e registros da destruição foram feitos por moradores da região.

Conforme publicado pelo G1, as expectativas da Defesa Civil são de que a chuva diminua nesta quinta-feira. No entanto, os ventos fortes e a queda drástica da temperatura devem continuar por conta dos efeitos do ciclone.

Com as fortes chuvas que antecederam o início da passagem do ciclone, diversas ocorrências de quedas de árvore e cabos de luz foram registradas na região.

Em Chapecó, uma árvore caiu sobre um carro e diversas famílias tiveram suas casas destelhadas pela força dos ventos.

Quedas de árvore na região de Ibicaré levaram a interdição temporária da SC-453 nos dois sentidos, enquanto outras rodovias também passaram por interdições devido à queda de árvores e galhos na pista.

Registros impressionantes

Na região de Chapecó, os moradores se assustaram com a intensidade dos ventos que atingiram a cidade. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que uma placa é arrancada pelo vento e voa em direção aos carros parados na rodovia, enquanto um motociclista tenta avançar e não consegue pela força dos ventos.

Em outros registros, moradores de Pelotas, Novo Hamburgo e Curitiba compartilharam a força dos ventos na região durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Se em Curitiba tava assim, imagina rio grande, pelotas, santa Catarina e Chapecó? #ciclone pic.twitter.com/PdmcQAC73S — Vitor Hugo (@VRomanovski_) July 13, 2023

Alerta

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia, foi emitido um alerta de “Grande Perigo” para o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e um alerta de “Perigo” para todas as cidades da região sul.

Para o litoral do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, foi emitido um alerta de “Perigo Potencial” devido a intensidade dos ventos.

