Morte de torcedora: Justiça manda soltar suspeito e chama delegado de ‘despreparado’

Por decisão da Justiça de São Paulo, a prisão do torcedor flamenguista Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, preso pela morte da jovem Gabriela Anelli, de 23 anos, no último sábado, foi revogada e a juíza determinou que a investigação do caso passe para o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Santiago foi preso e indiciado por homicídio doloso como a pessoa que jogou a garrafa cujos estilhaços cortaram o pescoço de Gabriela, levando-a à morte antes da partida entre Palmeiras e Flamengo. O delegado disse que ele havia confessado o crime, mas a juíza disse que não houve confissão e que a descrição da pessoa que arremessou a garrafa não bate com o torcedor preso e classificou a condução do caso pelo delegado como “açodada e despreparada”.

“Em seu interrogatório negou que tivesse jogado qualquer objeto de vidro contra os torcedores palmeirenses, afirmado que tinha pedras de gelo nas mãos, as quais arremessou em revide a rojões que os palmeirenses teriam jogado contra os flamenguistas”, diz juíza Marcela Raia de Sant’Anna, da 5ª Vara do Júri, em sua decisão.

“A pessoa que arremessou a garrafa contra os torcedores palmeirenses trata-se de um homem que possui barba, sendo, portanto, fisicamente diferente do autuado, além de vestir camisa clara, diversa da camisa do time do Flamengo que o autuado vestia quando foi preso”, continuou.

Diante disso, a juíza pediu a imediata revogação da prisão, mas insistiu que a eventual participação do acusado continue sendo investigada.