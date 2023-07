‘Incêndio criminoso’: Jovem morre queimada em casa em SP e polícia investiga ex-namorado

O ex-namorado Alan Neves é o principal suspeito do incêndio criminoso que matou a jovem Débora Almeida Monteiro, de 22 anos, na noite desta terça-feira, na zona norte de São Paulo. A notícia é do G1.

De acordo com a mãe da jovem, a jovem vivia sozinha há cerca de um mês e já havia sido ameaçada de morte pelo ex-namorado outras vezes, tendo conseguido até uma medida protetiva contra ele.

O ex havia inclusive enviado um áudio para parentes afirmando que se a encontrasse Débora iria dar um “cacetão” nela.

Um vizinho relatou à polícia que ouviu a explosão na casa da jovem e correu para socorrê-la, derrubando a porta, mas havia muita fumaça no interior e não era possível ver nada. Apenas quando começaram a apagar o fogo foi possível ver o corpo da jovem carbonizado.

Testemunhas disseram aos investigadores que viram um homem encapuzado correndo com um galão na mão no local. A mãe da vítima disse que os vizinhos disseram que Neves, que havia chegado agressivo, saiu e voltou com uma toca ninja e um galão de gasolina.

Os investigadores estão procurando o rapaz, mas ele não foi encontrado em sua casa até o momento. O caso está sendo investigado como feminicídio pelo 39º Distrito Policial da Capital.