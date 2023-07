Ciclone Extratropical: veja primeiras imagens de chuva de granizo no sul

As cidades do extremo sul do país já começaram a sentir os efeitos da chegada do ciclone extratropical com chuvas e frio e muitos raios. Em Santa Maria, Sobradinho e Vera Cruz, o dia começou com uma enorme chuva de granizo que deixou o chão completamente branco.

🔴 TEMPO | Granizo no interior de Santa Maria no final da madrugada de hoje. Vídeo enviado por Walmir de Santa Flora. Monitore os raios e onde estão os temporais em https://t.co/JSCib3FUN7. pic.twitter.com/dNLxAK2SXn — MetSul Meteorologia (@metsul) July 12, 2023

AGORA | Granizo que caiu em Sobradinho, no Centro gaúcho. Reiteramos: muito baixa pressão que dará origem ao ciclone e ingresso de ar quente em altitude criam condições muito propícias para temporais isolados de vento forte e granizo. Fotos enviadas por Geize Rosa. pic.twitter.com/IPxKB4snbe — MetSul Meteorologia (@metsul) July 12, 2023

O Inmet emitiu um comunicado alertado a população sobre a previsão de ventos de mais de 110 km/h na região metropolitana de Porto Alegre e as fortes chuvas que devem cair nas próximas horas e prometem ultrapassar os 100 mm.

Segundo o Inmet, o ciclone extratropical vem acompanhado de uma frente fria e uma massa de ar polar que deve trazer muito frio nos próximos dias. A expectativa é que os termômetros atinjam 0ºC nas Serras Gaúchas e Catarinenses na sexta-feira.

A Marinha do Brasil emitiu comunicado alertado os barcos sobre a forte ressaca em todo litoral, com ondas de mais de 4 metros.

Os efeitos do ciclone devem atingir todos os estados do sul e sudeste do país nos próximos dias. Em São Paulo, a ressaca vai atingir todo o litoral, com ventos fortes de até 74 km/h e ondas acima da média. O frio chega na região sudeste no sábado e há previsão de geada para o sul do estado de São Paulo e para a Serra da Mantiqueira.