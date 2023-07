Ciclone extratropical: Chuva, ventanias e alagamentos já são registrados no RS, veja vídeos

O ciclone extratropical já atingiu o sul do país trazendo fortes chuvas, ventania queda de granizo em alguns locais.

Alguma cidades já registram is traços da destruição causadas pela tormenta, como em Nova Candelária, onde a força do vento derrubou um galpão. Veja imagens:

🔴 ATENÇÃO | Vendaval causa destruição no município de Nova Candelária, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Linha de instabilidade com alguns violentos vendavais ingressa agora no Oeste catarinense. 📷Fabiane Hammes pic.twitter.com/02xHmfjJwY — MetSul Meteorologia (@metsul) July 12, 2023

Em Cerro Largo, no noroeste gaúcho, a força do vento é tamanha que o som chega a ser ensurdecedor. Confira:

🔴 ATENÇÃO | Violento vendaval em Cerro Largo, no Noroeste gaúcho. Vídeo de Luís Taube. Efeito da perigosa linha de instabilidade avançando pelo Paraguai e Noroeste gaúcho. Leia o alerta em https://t.co/k9enWzFIZp. pic.twitter.com/K8K5YcsSHm — MetSul Meteorologia (@metsul) July 12, 2023

No norte gaúcho, os alagamentos começam a comprometer o acesso às comunidades de São José do Centro e São João do Gramado.

AGORA | Chuva causa inundações em Não-Me-Toque, no Norte gaúcho. Os acessos às comunidades de São José do Centro e São João do Gramado estão interrompidos pelas inundações e cheias de rios. pic.twitter.com/Rw5pEHGZiG — MetSul Meteorologia (@metsul) July 12, 2023

Mais cedo, uma tempestade severa de granizo atingiu as cidades do centro-norte do Rio Grande do Sul. Em alguns locais, segundo os moradores, as pedras de gelo chegavam ao tamanho de um ovo de galinha.

🔴 TEMPO | Granizo no interior de Santa Maria no final da madrugada de hoje. Vídeo enviado por Walmir de Santa Flora. Monitore os raios e onde estão os temporais em https://t.co/JSCib3FUN7. pic.twitter.com/dNLxAK2SXn — MetSul Meteorologia (@metsul) July 12, 2023

Em diversas cidades as aulas da rede pública foram suspensas nesta quarta-feira.

A previsão é de que a tempestade atinja a região metropolitana de Porto Alegre na noite desta quarta-feira, com previsão de chuva e vento durante toda a quinta-feira.

ALERTA VERMELHO

No começo da tarde desta quarta-feira, o Inmet alterou o estado de alerta do laranja para o vermelho, que sinaliza grande perigo na maior parte do Rio Grande do Sul. O alerta vermelho se estende por toda a costa até Santa Catarina e vale até as 10h de quinta-feira.

O Inmet forneceu ainda orientações para a população em geral durante a passagem do ciclone. As orientações são:

- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

- Observe alterações nas encostas

- Permaneça em local abrigado

- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água, envolvendo-os em sacos plásticos

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)