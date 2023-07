Ciclone extratropical atinge hoje o sul do país; veja as consequências e o estados atingidos

O ciclone extratropical deve atingir ainda na noite desta quarta-feira a região sul do Brasil e deve trazer muita chuva e ventos fortes por onde passar. Em função disso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) elevou o nível de alerta no Rio Grande do Sul para “Laranja”, que significa perigo para grandes tempestades.

De acordo com a meteorologia, deve chover mais de 100 mm em algumas cidades do estado e os ventos podem chegar a 110 km/h, com forte potencial de destruição na região metropolitana de Porto Alegre. A Defesa Civil já emitiu comunicado pedindo para todos se cadastrarem para receber os alertas de emergência.

Na quinta-feira, o ciclone deve atingir o estado de Santa Catarina, também provocando chuvas e ressaca no litoral, com previsão de ondas de até 4 metros. O vendaval deve se deslocar por toda a faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com intensidade de até 100 km/h. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para que navegantes fiquem atentos aos boletins meteorológicos.

O forte vendaval também chega ao litoral paulista entre a manhã de quinta-feira e a tarde de sexta-feira, provocando ventos de até 74 km/h. São esperadas no litoral norte de São Paulo ondas de até 4 metros.

FRENTE FRIA

Na sexta-feira, o Rio Grande do Sul enfrenta também a chegada de uma frente fria que deve trazer geadas para toda a região. Em algumas cidades, há previsão de que os termômetros cheguem a 0ºC.

No sábado, a frente fria atinge a região sudeste, com previsão de geada no sul do estado de São Paulo e na Serra da Mantiqueira.