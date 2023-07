Busca de criança desaparecida tem reviravolta após rastro de sangue ser encontrado; caso é comparado com o de Madeleine McCann

A vila de Le Vernet, nos alpes franceses, é o local de uma busca implacável após o desaparecimento de Émile, um menino de dois anos que passava férias na casa dos avós. O caso foi rapidamente relacionado com o de Madeleine McCann devido as estranhas circunstâncias em que ocorreu.

De acordo com o Le Depeche, as buscas continuam hoje, data em que a criança soma 4 dias desaparecida. No entanto, a força tarefa que busca menino em áreas montanhosas e ouve as possíveis testemunhas, será redirecionada.

O caso é investigado como desaparecimento, homicídio e até um sequestro. A mãe da criança foi entrevistada, mas detalhes não foram revelados.

A imprensa informa que um rastro de sangue está sendo investigado no momento também e é uma pista de que pode ter acontecido a colisão entre Emile e um veículo motorizado.

As linhas telefônicas da área serão analisadas e os 90 profissionais envolvidos recebem novos direcionamentos a partir dessa informação.

O desaparecimento

Émile brincava no jardim da casa dos avós, que fica a dois quilômetros da cidade, onde passava uns dias de férias, pouco antes de se que sua ausência fosse notada.

Os avós de Émile relataram o desaparecimento do neto às 18h do sábado, mas logo duas testemunhas declararam que por volta das 17h15, o viram descendo uma rua e o perderam de vista.

Na segunda-feira, 48 horas após o desaparecimento da criança, uma coletiva revelou que depoimentos de inúmeras pessoas são recolhidas. Todas as casas do entorno foram revistadas, com exceção de duas que estão abandonadas.

