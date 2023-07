Jovem morta em briga entrou na área da torcida do Flamengo, diz delegado

Responsável pela investigação da morte da jovem palmeirense Gabriella Anello Marchiano, de 23 anos, o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão ao Delito Esportivo, disse que ela entrou em área designada à torcida do Flamengo durante o confronto das torcidas.

Gabriela foi atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa de vidro que fizeram um corte profundo em seu pescoço, no último sábado à noite. A jovem torcedora do Palmeiras foi socorrida, mas morreu no hospital na manhã de segunda-feira em decorrência dos ferimentos.

De acordo com o delegado, antes do fechamento do tapume que dava acesso, torcedores do Palmeiras estavam indo em direção à torcida do Flamengo. Gabriela estava entre eles. “Até então não tinha nenhum contato físico”, explicou.

Saad explicou que quando a confusão começou, a GCM começou a separação dos torcedores e começaram a voar objetos jogados por ambos os lados. “Foi garrafa para todos os lados”, disse, e foi nesse momento que Gabriela é atingida.

As imagens continuam sendo analisadas pelos peritos em busca de identificar as pessoas que participaram da briga. Por enquanto, o único preso em flagrante foi Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, como suspeito de ter arremessado a garrafa que atingiu a jovem.

A polícia afirma que ele é ex-integrante da torcida organizada do Flamengo e foi apontado por testemunhas como o agressor que levou a jovem à morte. O jovem não tem passagem anterior pela polícia, mas será indiciado por homicídio doloso (com intenção de matar), cuja pena é mais severa, podendo pegar, se condenado, de 6 a 20 anos.

O delegado disse que o jovem confirmou ter arremessado uma garrafa, mas não teve a intenção de atingir a torcedora.