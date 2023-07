“Feito lixo”: hospital abandona paciente sem pernas na rua no Rio de Janeiro

Um homem sem as duas pernas, usando ainda a sonda hospitalar e fralda foi encontrado pela professora Tatiana Cristina de Almeida Borges, de 44 anos, abandonado perto do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, segundo notícia do jornal O Globo.

O homem, segundo a professora, foi deixado no local pelos próprios maqueiros do hospital. Segundo ela, os comerciantes locais viram quando os funcionários do hospital o abandonaram um pouco mais distante para não dar problema para eles, e eles o levaram até à porta. “Deixaram ele ali podendo pegar uma infecção generalizada, sem amparo”, disse Tatiana.

O homem contou que foi jogado na rua após a assistente social afirmar que não poderia fazer mais nada por ele, já que o homem preferiu não passar o contato da família e ele estava ocupando o leito de alguém que precisava. O homem então disse que poderiam tirá-lo dali.

Mas, protestou Tatiana, eles não tinham o direito de jogá-lo no meio da rua “feito um lixo”. A professora disse que o hospital afirmou que o paciente já é conhecido do hospital e foi abandonado lá após deixar um abrigo em Búzios, na região dos Lagos, onde era cuidado por um pastor.

Ele também não convive com a família e não tem nenhuma fonte de renda, nem do governo e, segundo o hospital, apresenta um “quadro de rebeldia.”

A Secretaria de Saúde do Rio informou que os dois maqueiros foram demitidos e foi aberta uma investigação sobre o caso.

O hospital emitiu uma nota dizendo que “os funcionários cumpriram o pedido do usuário para ser levado para fora, pois ele se negava a permanecer no hospital, informando que teria alguém para buscá-lo.”