Caso ‘Madeleine McCann da França’ deixa país em alerta e criança é procurada

A França está alerta após o desaparecimento de Émile, um menino de dois anos que desapareceu sem deixar rastros no último sábado, 8 de julho de 2023. O caso foi relacionada com o de Madeleine McCann devido as estranhas circunstâncias em que ocorreu.

De acordo com o portal Diario de Avisos, a criança estava no vilarejo montanhoso de Haut-Vernet, localizado nos Alpes do sul do país.

A criança brincava no jardim da casa dos avós, que fica a dois quilômetros da cidade, onde passava uns dias de férias, pouco antes de se que sua ausência fosse notada.

Os avós de Émile relataram o desaparecimento do neto às 18h, mas logo duas testemunhas declararam que por volta das 17h15, o viram descendo uma rua e o perderam de vista.

Na segunda-feira, 48 horas após o desaparecimento da criança, uma coletiva revelou que depoimentos de inúmeras pessoas são recolhidas e nenhuma hipótese será descartada, desde desaparecimento até um crime.

As buscas por Émile começaram na noite do mesmo sábado e todas as casas do entorno, com exceção de duas que estão abandonadas, foram revistadas.

Esta terça-feira foi lançado um novo sistema de busca mais “direcionado e seletivo”. Da mesma forma, as caçadas foram interrompidas e o acesso foi cortado para qualquer pessoa fora da cidade, para facilitar o trabalho dos meios de emergência implantados no local, cujo trabalho agora se concentra na busca de vestígios e pistas, conforme explicou o prefeito, Marc Chappuis.

Profissionais do pelotão de alta montanha, soldados do exército, bombeiros, helicópteros, unidades caninas e vizinhos estão envolvidos na busca pela criança, somando aproximadamente 800 pessoas.

“Émile teria passado três noites ao relento, sem comer nem beber, em condições difíceis”, alertaram as autoridades.

Nas últimas horas foi criada uma linha telefônica para encontrar pistas e já foram recebidas centenas de ligações.

Confira também: Caso Madeleine McCann: Testemunha conta como criminoso debochou da polícia