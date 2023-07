‘Bonde do Elevado’ aterroriza motoristas na região da Bela Vista, em SP

Uma quadrilha de roubo de celulares que age em cima do Viaduto Julio de Mesquita Filho, na Bela Vista, está deixando os motoristas que transitam pela região apavorados. Eles mesmos se apelidaram de ‘Bonde do Elevado’, segundo notícia da TV Globo.

A região é parte da Ligação Leste-Oeste, por onde circula diariamente cerca de 13 mil carros por hora em horários de pico, e dá acesso aos motoristas da zona leste à rua da Consolação e avenida 23 de maio.

É exatamente nesses horários (de pico), quando o trânsito fica lento, que a quadrilha age com mais tranquilidade. Eles escolhem um carro após examinarem as potenciais vítimas, quebram o vidro lateral do carro com barras de ferro ou pedras para roubar o celular ou bolsas e correm no sentido contrário à mão obrigatória da via, impedindo os motoristas de persegui-los. Por ser uma alça de acesso ao viaduto, até mesmo a ação da polícia fica mais difícil para tentar um flagrante.

LEIA TAMBÉM: Alerta para ciclone extratropical: veja os estados que podem ser afetados

As vítimas são motoristas distraídos que deixam celulares e bolsas à mostra, geralmente em veículos de maior valor e guiado por mulheres sozinhas, mas qualquer um pode ser atacado pelos ladrões. A ação dura apenas alguns minutos e geralmente eles não agem sozinhos.

De acordo com levantamento feito pelo G1, a delegacia da região deteve dois homens e um adolescente na região central na última segunda-feira por cometer exatamente esse time do roubo. Além dos objetos usados para quebrar os vidros, vários celulares foram apreendidos.

Um levantamento do jornal aponta inda que cerca de 300 criminosos que trabalham com roubo e furto de celulares no centro da cidade foram presos desde maio passado.