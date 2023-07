Alerta para ciclone extratropical: veja os estados que podem ser afetados

Uma zona de baixa pressão associada a uma frente fria que avança do sul do país em direção ao sul do país deve formar um novo ciclone tropical nos próximos dias e um alerta amarelo foi emitido para oito estados brasileiros que podem ser afetados pelas intensas chuvas e fortes rajadas de vento.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o ciclone deve trazer rajadas de ventos de até 100 km/h e chuvas intensas com risco de alagamento e deslizamentos de encostas entre esta terça e quarta-feira no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O fenômeno deve se estender até sexta-feira em outros estados.

As cidades do centro-sul do país devem ser as mais atingidas por volumes de chuvas que podem ultrapassar os 100 mm e queda abrupta de temperatura de até 12ºC em relação ao dia anterior.

Os estados que entraram no alerta amarelo do Inmet são:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Amazonas

Roraima

Sergipe

Em São Paulo os efeitos da passagem do ciclone extratropical no sul começam a ser sentidas na quinta-feira, com queda da temperatura pelo ar frio que chega do sul do país pelo litoral paulista.

Nas cidades mais ao sul do estado de São Paulo são esperados rajadas de ventos intensos que podem superar os 80 km/h, chegando ao litoral do sudeste a partir de quinta-feira.

A Marinha brasileira emitiu um alerta para ressaca por todo litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde são esperadas ondas de a te 4,5 metros.

A previsão do Inmet é de que até o nordeste seja afetado por grande volume de chuvas nos próximos dias em função da formação do ciclone sobre o litoral sul do país.