Os 8 cortes de cabelo mais estilosos para mulheres com 60 anos e que mais rejuvenescem

Ficaram para trás aqueles tempos em que as mulheres de 50 ou 60 anos pensavam que a moda, as tendências e a vida se detinham pela idade.

Não, isso acabou. Agora as mulheres maduras estão empoderadas, exibindo suas cinzas, com cortes de cabelo que as rejuvenescem e na moda com o melhor estilo que qualquer jovem de 18 anos.

Aos 60 anos não se deve renunciar aos penteados despojados, cabelos longos ou XL, se você tiver um cabelo muito bem cuidado.

Corte de cabelo antienvelhecimento que é tendência entre mulheres de 30 a 60 e fica bem em cabelos lisos e cacheados

10 estilos de cortes de cabelo são ideais para rejuvenescer o rosto e manter as cinzas:

Pixie curto

O estilo de pixie curto, com franja baby desfiada e laterais marcadas é o mais procurado nos salões de beleza.

Trata-se de um corte de cabelo moderno e estiloso, ideal para compensar os volumes do rosto quadrado. Além disso, a cor cinza é um ponto a favor que irradia personalidade e estilo próprios.

Pixie escalado

Trata-se de um corte em camadas, com um acabamento bem texturizado. É ideal para cabelos ondulados e muito fácil de manter no dia a dia, pois só precisa de um pouco de fixação para adquirir esse acabamento informal que tanto rejuvenesce.

Bob

O corte clássico é até o queixo, reto e inteiro, que parece muito polido e com as pontas marcadas com escova.

Trata-se de um estilo de corte com efeito rejuvenescedor imediato e perfeitamente compatível com um cabelo maduro.

Bob Invertido

Esse corte adiciona um plus de movimento e dinamismo ao cabelo e lhe dá um aspecto ainda mais rejuvenescedor.

É um corte de cabelo que combina perfeitamente com um estilo eclético e despojado na hora de se vestir.

Clavicut

É um corte estratégico para rejuvenescer nossa aparência. Com um comprimento perfeito que se apoia na clavícula, uma leve inclinação para a frente e um sutil desfiado dos extremos, trata-se de uma das tranças mais versáteis e favoráveis ​​que podemos escolher, também a partir dos 60 anos.

Longo meio cabelo com franja

Para aquelas que cuidam de sua cabeleira e se veem melhor com o cabelo comprido do que curto, outra forma de rejuvenescer o seu aspecto é com este comprimento médio. Trata-se de um comprimento que apoia aproximadamente no peito e com um franjão, o recurso mais rejuvenescedor por excelência.

Desfile longo

Para aquelas que defendem o direito de usar cabelos longos, sem cortar nem um centímetro, as tranças e penteados de tendência são uma ótima opção. Porque, se o cabelo está bem cuidado e tem densidade suficiente, é uma opção a se considerar, também para mulheres com mais de 60 anos.

Tamanho XXL

Para as mais ousadas (e com o cabelo muito bem cuidado), o cabelo pode ser uma verdadeira inspiração. Cabelo longo XL, matizado branco e textura ondulada natural. Um luxo que, sem dúvida, nem todas podemos permitir, mas que, se for possível, não devemos descartar por questões de idade.