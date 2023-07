Família vive momentos de terror após quadrilha invadir casa no litoral de São Paulo

Uma família viveu momentos de terror na última quinta-feira, quando uma quadrilha armada invadiu a casa onde moram em Bertioga, no litoral de São Paulo, e a manteve como refém por cerca de 1 hora, de acordo com o jornal A Tribuna.

Três dos moradores conversaram na calçada, em frente à casa, quando cinco bandidos armados se aproximou e obrigou todos a entrarem. Dentro da residência tinha mais duas pessoas. Os bandidos obrigaram todos a entrar em um dos quartos e foram mantidos trancados enquanto os bandidos limpavam a casa e tentavam pegar senha dos bancos para fazer transferências por PIX.

Além de jóias, dos celulares e R$ 600 em dinheiro, eles obrigaram as vítimas a transferirem R$ 1 mil por PIX. A ação toda durou cerca de 1 hora.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um dos bandidos ficava falando ao celular a todo instante com alguém, que supostamente estaria vigiando do lado de fora da residência.

Antes de fugirem, eles avisaram que as cinco pessoas da família deveriam aguardar dentro de casa por mais 30 minutos, alegando que eles tinham câmeras monitorando o local e saberiam se alguém saísse antes para denunciá-los.

A quadrilha fugiu usando o carro de uma das vítimas, que foi encontrado cerca de uma hora depois abandonado no próprio bairro onde ocorreu o assalto, no Jardim Indaiá.

O crime foi registrado na Delegacia Sede de Bertioga, mas até esta segunda-feira nenhum dos assaltantes havia sido preso.