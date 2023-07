“Ele se gabava disso”: Estrangeiras afirmam que Thiago Brennand as tatuou com suas iniciais

Réu em nove processos por estupro, lesão corporal e outros crimes, o empresário Thiago Brennand é novamente denunciado por violência sexual e abuso psicológico. Desta vez as denúncias vêm de duas estrangeiras, que afirmaram em entrevista ao Fantástico que foram coagidas a tatuar as iniciais dele em suas partes íntimas “para marcar território”.

As duas estrangeiras disseram que viveram com o empresário em seu flat em São Paulo em momentos diferentes e eram proibidas de sair de casa, vigiadas e impedidas de falar com suas famílias e viviam em um clima de violência e hostilidade. “Se eu falasse ‘não’, ele respondia dizendo que iria destruir minha vida, fazer dela um inferno”, disse uma das jovens.

“Depois que ele me estuprou, eu ficava o tempo todo tentando evitar que ele ficasse bravo comigo”, contou uma das vítimas.

MARCADAS

Ambas relataram que foram obrigadas a tatuar um símbolo da família de Brennand em uma parte íntima do corpo, alegando que sua assinatura ali serviria para “marcar território” e se submeteram por coação e medo de violência física.

Uma delas, de origem russa, disse à polícia que pelo menos 10 mulheres foram tatuadas por Brennand e que ele tinha uma pasta no computador com as tatuagens das meninas. Segundo ela, Brennnand costumava se gabar quando recebia visitas, obrigando-a a mostrar a tatuagem e dizendo a todos que ela era uma ‘mulher marcada.’

As duas jovens disseram que foram estupradas e agredidas pelo empresário. “Ele me estuprou, me bateu, me chutou, atirou objetos, me sufocava, batia na minha cabeça, no meu peito”, contou uma delas, que conseguiu fugir do país com ajuda da irmã, que lhe enviou uma passagem de avião, temendo pela vida.

Além desses crimes, Thiago Brennand, que está preso há dois meses em São Paulo, responde por denúncia de sequestro e cárcere privado que segue em segredo de Justiça.