Ciclone extratropical e nova frente fria devem chegar em breve; saiba as regiões mais afetadas

A região sudeste, onde se encontra o estado de São Paulo, vive dias mais quentes neste começo de semana e o calor ganha força nos próximos dias, com previsão de temperaturas dignas de verão.

Mas o refresco para os paulistas não vai demorar muito. Um novo ciclone extratropical se forma na região sul do país e a previsão é que seus ventos fortes atinjam a região metropolitana de São Paulo já na noite desta quarta-feira e manhã de quinta, com alerta para possibilidade de acidentes com árvores e destelhamento de casas, de acordo com a Climatempo.

Na quinta-feira a frente fria que passa pelo sul do país também atinge a região sudeste, trazendo instabilidade em boa parte do estado de São Paulo.

A previsão é de que o dia amanheça nublado e com chuva em vários locais. À medida que a frente avança a temperatura cai na parte da tarde e à noite.

A sexta-feira, segundo a Climatempo, deve ser gelada na Grande São Paulo, com temperaturas mínimas entre 9ºC e 10ºC durante a madrugada.

Calor

A boa notícia para os paulistas é que até quarta-feira os dias devem ficar cada vez mais quentes, atingindo, na quarta-feira, a máxima de 29ºC em algumas cidades da região sudeste.