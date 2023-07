Polícia encontra corpo de enfermeira morta em junho; entenda o caso

O corpo da enfermeira Priscila Leonardi, morta aos 40 anos, foi encontrado pela polícia, nesta sexta-feira (07), às margens do Rio Ibirapuitã, que corta a cidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Desaparecida desde o dia 19 de junho, a enfermeira viajou de Dublin, onde morava e trabalhava, para visitar a família na cidade brasileira, onde planejava ficar, pelo menos, um mês. Mas, os dias ao lado de amigos e familiares foi interrompido depois de sair da casa de um primo.

Depois do desaparecimento, a Polícia Civil começou a investigar o caso no dia seguinte, depois que dois primos de Priscila registraram o desaparecimento dela. Porém, até a manhã deste sábado (08), nenhum suspeito relacionado ao caso foi encontrado.

Segundo a necropsia feita no Posto Médico Legal (PML) de Alegrete, no Rio Grande do Sul, o corpo da enfermeira apresentava lesões possivelmente causadas por espancamento. Mas, como ela foi encontrada com uma fita ao redor do pescoço, a suspeita da morte é estrangulamento.

A polícia local ainda afirma que o caso está sendo tratado como homicídio e a suspeita é que o motivo seria uma disputa por herança deixada pelo pai da vítima: “O resultado da necropsia indicou a prática do crime de homicídio, pelas lesões que o perito constatou que ela tinha. A gente sabe que existia uma herança, um inventário em andamento, que ainda estava em aberto. É uma possibilidade para a gente”, diz a delegada Fernanda Mendonça, responsável pela investigação.

Mais sobre a vítima

Em 2019, Priscila Leonardi deixou o seu trabalho em um hospital de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e se mudou para Dublin, na Irlanda, para aprender inglês e se qualificar na profissão.

Segundo o advogado Rafael Hundertmark, que representava a enfermeira, ela tinha uma irmã mais nova, por parte do pai, falecido em 2020. Mas, elas não tinham contato.

