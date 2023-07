Em Natal, caminhada contra o racismo acaba em tragédia; entenda o crime

Polícia do Rio Grande do Norte (Reprodução/Instagram)

A 1ª Caminhada Municipal de Combate ao Racismo, promovida por uma escola de Natal, no Rio Grande do Norte, acabou em tragédia, que teria sido motivada por ciúmes.

Marcada para acontecer na sexta-feira (07), a passeata reuniu alunos da Escola Ferreira Itajubá, no bairro das Quintas, na zona oeste da cidade, mas precisou ser interrompida quando um jovem de 15 anos foi atacado com facadas por um colega de 17 anos.

Segundo a Guarda Municipal de Natal, que acompanhava o evento escolar, os dois adolescentes estavam na caminhada em combate ao racismo, que seguia pelas ruas do bairro. Na ocasião, o jovem de 17 anos foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento ao Adolescente (DEA), onde prestou depoimento.

De acordo com a Guarda Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte, o jovem teria atacado o colega de escola por causa de ciúmes, já que a vítima teria se relacionado com a ex-namorada do suspeito. Depois do crime, o jovem de 15 anos foi socorrido e levado para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas não resistiu.

Em nota, a prefeitura de Natal prestou solidariedade aos familiares do adolescente assassinado durante a 1ª Caminhada Municipal de Combate ao Racismo promovida pela escola: “A morte do adolescente provocada por outro estudante da mesma escola causa enorme perplexidade em toda a comunidade escolar, como de resto em toda a população. Ainda que provocada por históricos de conflito pessoal, como foi o caso registrado no evento”.

O governo de Natal também determinou que as secretarias municipais deem suporte aos familiares do adolescente de 15 anos e a garantia das medidas assistenciais necessárias neste momento de dor.

