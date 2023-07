Discussão por causa de Pit-bull acaba em tragédia em São Paulo

Um cão da raça Pit-bull foi motivo de uma discussão entre um homem e um policial à paisana, que estavam em um posto de gasolina situado na Avenida Ricardo Jafet, na zona sul de São Paulo.

Segundo testemunhas que estavam no local, na madrugada desta sexta-feira (07), o policial teria se desentendido com o tutor do cachorro, Cidinei Souza, durante o abastecimento do carro. Enquanto isso, dois homens, que seriam irmãos da vítima, teriam tentado acalmar os ânimos.

Mas, segundo os depoimentos, Cidinei acabou pegando a arma do policial e tentou deixar o posto de combustível, na zona sul da capital paulista, em uma moto. No entanto, o agente tinha outra arma e efetuou disparos, que chegaram a atingir o dono do cachorro.

Atingido pelas balas, Cidinei foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital do Ipiranga, também na zona sul de São Paulo, onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Agora, a Corregedoria da Polícia Civil e o Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o caso.

Assalto choca moradores em Balneário Camboriú

Nesta sexta-feira (03), uma assaltantes invadiram uma imobiliária em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde fizeram alguns reféns.

Na manhã desta sexta-feira (07), dois homens armados invadiram o estabelecimento comercial, que fica no centro da cidade litorânea, e fizeram o dono e alguns funcionários reféns. Eles ficaram amarrados, enquanto os ladrões roubavam dinheiro e também objetos pessoais das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar da região, a dupla conseguiu fugir em uma moto da imobiliária, que fica na Avenida Brasil, mas com o apoio da aeronave Águia 7, os homens foram encontrados em um imóvel, situado a menos de três quilômetros de onde o crime aconteceu.

Segundo os agentes policiais, a dupla estava com um revólver calibre 38, supostamente usado no assalto, além dos itens roubados e drogas.

