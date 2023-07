‘Dinheiro esquecido’: site com promessas de saques é golpe, alerta empresa de segurança

O Banco Central informou que, até junho, R$ 7 bilhões ainda estavam disponíveis para saque por aqueles que esqueceram valores em contas bancárias. Por conta disso, voltaram a circular os chamados golpes do “dinheiro esquecido”, nos quais criminosos pedem que o alvo deposite uma determinada quantia para receber a verba a que tem direito. A empresa de cibersegurança Kaspersky alerta que um link falso do site Brasil Consultas tem sido amplamente divulgado para a aplicação das fraudes.

Conforme a Kaspersky, a própria empresa se manifestou nas redes sociais após ter seu nome vinculado a diversas reclamações. Para evitar o aparecimento de novas vítimas, a companhia revelou detalhes de como o golpe funciona e dá dicas de como descobrir se realmente há algum dinheiro esquecido.

O golpe se mostra uma variação do “Valores a Receber”, utilizando a temática dos valores recém liberados pelo Banco Central. A novidade desse golpe do “Brasil Consulta” ou “Consulta Brasileira” é que, para liberar o valor, a vítima precisa pagar uma suposta “taxa de saque”.

Empresa de segurança alerta para golpes sobre 'dinheiro esquecido' (Divulgação/Kaspersky)

Ao clicar no link para a página maliciosa, o site pede dados pessoais como CPF, data de nascimento e chave PIX – dados que o golpista poderá usar posteriormente em novas fraudes. A página também aceita qualquer dado falso, sem fazer verificação do mesmo.

Caso a vítima efetue o pagamento (por PIX ou cartão de crédito), o valor poderá ser perdido, com o PIX como uma forma mais difícil de reaver o dinheiro. Essa quitação era processada por empresa legítima e e, no momento da análise, a página estava fora do ar, provavelmente retirada por denúncias de fraude.

É comum que criminosos usem elementos visuais que imitam o site do Banco Central ou até termos conhecidos como “Valores a Receber” e “gov” no nome do domínio. O objetivo é fazer as vítimas pensarem que se trata de um site verdadeiro. Por essa semelhança muitas vezes entre um site oficial e uma fraude, é importante ter cuidado antes de fornecer suas informações ou enviar pagamentos, por mais que o site pareça verdadeiro e de uma empresa de renome.

“No site analisado da fraude, é possível ver uma palavra com a ortografia incorreta. Essa atenção com as palavras, layout da página e até se o site possui outras “páginas” dentro dele, como abas e seções que podem ser acessadas com mais informações, podem dizer se ele tem traços confiáveis ou não. Um site verdadeiro dificilmente terá erros ortográficos facilmente identificáveis e também as chances de um site íntegro ser uma página única são baixas”, comenta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

“Essa atenção é crucial para evitar golpes, mas muitas vezes não é suficiente. Além desse cuidado, pesquise com o site oficial do Consulta Brasil: entre em seu navegador e digite manualmente a URL do site oficial para conferir. Os sites e redes sociais oficiais podem auxiliar as pessoas a tirar qualquer dúvida e evitar o surgimento de mais vítimas”, complementa Assolini.

Como evitar o golpe?

Preste atenção no site antes de colocar qualquer dado ou fazer algum pagamento: Veja a URL e como é a estrutura desse site. Ele possui erros ortográficos ou página única, sem outras seções? Então possui chances de ser um golpe;

Pesquise: Antes de fornecer alguma informação sua, busque pelo site no Google, no ReclameAqui ou, no caso de apps, na área de comentários antes de fazer o download. Se é um golpe, provavelmente terá reclamações de outras vítimas ali;

Use uma boa solução de segurança: Ela irá avisar sobre os possíveis sites maliciosos e ataques de phishing.

Caí no golpe, e agora?