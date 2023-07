Preso suspeito de atropelar e matar deficiente auditivo durante assalto no ABC Paulista

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar José Luiz Barbosa, de 56 anos, durante um assalto em Diadema, no ABC Paulista, no fim do mês passado. A vítima, que era deficiente auditiva, foi baleada e atropelada pelo criminoso e não resistiu aos ferimentos.

Logo após o crime, a polícia identificou Vitor Cristiano Neves Pedro como sendo autor do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No entanto, ele não foi encontrado e era considerado foragido.

Durante buscas, os policiais encontraram o suspeito escondido em uma casa, em Mongaguá, no litoral de São Paulo, e ele acabou preso na manhã desta sexta-feira (7).

Ele foi levado para uma delegacia na cidade, onde segue à disposição da Justiça. A defesa do rapaz não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Vitor Cristiano Neves Pedro é suspeito de matar deficiente auditivo em assalto, em Diadema, no ABC Paulista (Divulgação/Polícia Civil)

O assalto

O crime aconteceu na noite do último dia 27 de junho, na Rua Javari, na região do Jardim Campanário. Câmeras de segurança registraram o momento a vítima foi abordada, por volta das 21h, enquanto colocava alguns itens no banco traseiro do seu carro. No entanto, antes de dar partida, o homem armado se aproximou e anunciou o assalto.

Parentes disseram à TV Globo que, por ser deficiente auditivo, José Luiz não deve ter entendido que se tratava de um assalto e, por isso, não se entregou prontamente e resistiu. Outra imagem mostrou quando a vítima foi baleada e caiu ao lado do carro. Logo depois, o criminoso assumiu a direção e atropelou o homem.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, após buscas, o carro foi encontrado abandonado em uma rua próxima a do crime.

