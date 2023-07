Enfermeira gaúcha que morava na Irlanda é achada morta ao fazer viagem ao Brasil; entenda

A Polícia Civil investiga a morte da enfermeira Priscila Leonardi, de 40 anos, cujo corpo foi encontrado às margens do Rio Ibirapuitã, em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ela era gaúcha, mas morava em Dublin, na Irlanda, e desapareceu após viajar ao Brasil. A investigação apura se ela foi assassinada por conta da disputa de uma herança.

Conforme a polícia, Patrícia morava e trabalhava em Dublin desde 2019. No último dia 1º, ela chegou ao Rio Grande do Sul para visitar alguns parentes. Assim, ficou hospedada na casa de uma prima no bairro Cidade Alta, em Alegrete. Na noite do dia 19 de junho, ela visitou outro primo no bairro Vila Nova e foi vista com vida pela última vez quando pediu um carro de aplicativo para voltar para a casa de origem.

No entanto, como ela não chegou ao destino e não foi mais encontrada, os parentes denunciaram o desaparecimento no dia 20. Desde então a enfermeira era procurada, mas um pescador acabou encontrando o corpo dela às margens do rio na tarde de quinta-feira (6).

Conforme a polícia, a vítima apresentava lesões compatíveis com um espancamento e estrangulamento. O corpo foi levado ao Posto Médico Legal (PML) de Alegrete, que deve determinar as causas da morte.

Por enquanto, a corporação apurou que Priscila tinha direito a receber uma herança e, por isso, pode ter sido assassinada. Os trabalhos continuam em andamento e a corporação não revelou mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

