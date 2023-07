Caso Madeleine McCann: Testemunha conta como criminoso debochou da polícia

O homem que denunciou Christian Brückner, o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, revelou como o criminoso condenado por estupro debochava da polícia.

Em relatos que são usados para a investigação, ele disse que Brückner “se vangloriou” de ser um mestre do crime e que enganava fácil a polícia.

Helge B, conheceu o homem alemão que está preso, um ano depois que Madeleine desapareceu na Praia da Luz, com apenas três anos, em maio de 2007.

Uma fonte em Portugal que está próxima da investigação disse o ex-amigo do principal suspeito abriu o jogo sobre tudo o que aconteceu no tempo em que estiveram cometendo crimes juntos.

“Ele disse a eles como Christian B. frequentemente se gabava de ser muito, muito bom no que fazia, um mestre do crime e como a polícia era inútil. Ele foi particularmente depreciativo sobre os oficiais portugueses, dizendo que era muito mais fácil se safar em Portugal do que na Alemanha.

De acordo com o The Guardian, o alemão identificado apenas como Helge B, foi um amigo do acusado. Ele denunciou o mesmo para a polícia britânica em 2008, suspeitando do envolvimento de Brückner com o desaparecimento de Madeleine, mas não recebeu nenhuma resposta.

Agora a polícia o tem no programa de testemunhas e ele é considerado uma das peças fundamentais do caso.

Helge enfatizou em uma entrevista que acredia realmente que o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine era capaz de cometer tal crime e espera que a verdade sobre o caso seja revelada e que justiça seja feita.

Por sua vez, Brückner pode ser libertado da prisão antes do final da investigação do caso Madeleine McCann, que pode se estender até 2026. A polícia promete mantê-lo sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana caso isso aconteça.

