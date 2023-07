Alerta de ciclone extratropical no fim de semana: confira as regiões mais afetadas

As zonas do Brasil que devem sofrer com fortes chuvas e geadas e alertam a chegada do inverno Foto ilustrativa - Pexels - Suparerg Suksai

O início de julho de 2023 traz um impacto importante para algumas regiões que entram em alerta para um ciclone extratropical que se formará neste sábado (8).

De acordo com o portal Climatempo, a perspectiva é próxima ao sistema que atuou entre os dias 15 e 16 de junho, trazendo novamente o risco de transtornos causados pelo excesso de chuva e ventos fortes.

O Rio Grande do Sul e áreas de Santa Catarina são as regiões que ficam em situação de alerta para chuva forte e volumosa que podem provocar enchentes. Elas também são afetadas por uma frente-fria nessa sexta-feira, 7 de julho.

No sábado, 8 de julho, a chuva deve ser volumosa especialmente no planalto sul, serra e litoral sul do estado de Santa Catarina.

Já no domingo, 9 de julho, ocorre o afastamento do ciclone extratropical e as nuvens carregadas vão embora fazendo com que pare de chover no Rio Grande do Sul. No leste catarinense e o Paraná a chuva também irá diminuir.

Previsão do tempo em São Paulo no fim de semana

Durante esse fim de semana, quem está em São Paulo contará com um clima de sol com aumento de nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva no sábado, com mínima de 13° e máxima de 27°.

No domingo, o clima será nublado e com chuva a qualquer hora, com mínima de 15° e máxima de 21°.

