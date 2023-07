Veja quando o frio vai diminuir na região sudeste

A região sudeste está sob influencia de uma grande e forte massa de ar frio de origem polar que está estacionada na costa sul e o vento frio mantém as temperaturas mais baixas na região sul e sudeste do Brasil.

De acordo com a Climatempo, outro fator que tem contribuído para as baixas temperaturas em São Paulo e toda região sudeste são as noites sem nuvens, que facilitam a perda de calor na atmosfera.

A massa polar está se deslocando para o mar e se afastando da costa e nesta quinta-feira os ventos frios devem ficar mais fracos e as temperaturas na região sudeste começam a subir.

LEIA TAMBÉM: Novo ciclone extratropical se aproxima da costa brasileira: saiba por onde ele vai passar

A partir de sexta-feira, a tendência já é de aquecimento e o fim de semana terá sol e tardes quentes, de acordo com a Climatempo.

FRIO

A madrugada desta quarta-feira marcou as menores temperaturas deste ano na região sudeste. Na zona sul de São Paulo, os termômetros da estação meteorológica da prefeitura de São Paulo marcaram 3ºC. No Rio de Janeiro, termômetros chegaram 1,3ºC na Vila Militar.

NOVA FRENTE FRIA

Domingo será um dia de sol e calor, mas no final da tarde de domingo uma nova frente fria chega a São Paulo e deve trazer chuva para a Capital. As temperaturas também começam a cair durante a noite.