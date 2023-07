“São pessoas de bem”, diz advogado sobre casal suspeito de sequestrar menina na Zona Sul de SP

Menina Isabela, de 1 ano e 11 meses, foi encontrada no ABC Paulista e já devolvida aos pais (Reprodução/Redes sociais)

O casal suspeito de envolvimento no sequestro da menina Isabela, de 1 ano e 11 meses, levada na região de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, deve prestar depoimento no 11º Distrito Policial nesta quinta-feira (6). Em entrevista ao portal “Metrópoles”, o advogado Wanderlei Junior disse que eles não são criminosos e que “tudo será esclarecido”.

“Será uma versão realmente esclarecedora. Eles não são bandidos, não são sequestradores. São pessoas do bem. Infelizmente teve esse fato, não posso dizer mal-entendido, que vai ser esclarecido aí a partir de quinta-feira”, afirmou o defensor.

Também ao portal, a mulher suspeita pelo sequestro, identificada apenas como “Sandra”, disse que vai explicar todo o ocorrido. ”Na quinta-feira, a gente vai esclarecer tudo direitinho, e vocês vão entender tudo o que aconteceu”, pontuou.

Conforme a investigação, o casal mora nas proximidades de onde a menina foi levada. Além da dupla, um terceiro suspeito de envolvimento no caso também é investigado, mas não teve a identidade revelada.

Um vídeo divulgado pelo “Metrópoles” mostrou o momento em que Isabela foi sequestrada no último dia 30. Ela estava com a mãe, Evanisa Vieira da Silva, de 35 anos, e com o irmão de 9 anos, sentados ao lado de Sandra. Enquanto a genitora se afastou das crianças para pedir cigarro em um bar, um homem passou na calçada e levou a menina em um carro cinza.

➡️Caso Isabela



Vídeo mostra o momento em que menina é sequestrada



Câmeras de segurança flagraram o momento em que a menina, de apenas dois anos, foi sequestrada na sexta-feira (30/6)



Leia: https://t.co/DSm2GMqfJo pic.twitter.com/gByC5gSgJk — Metrópoles (@Metropoles) July 4, 2023

Sandra observava a cena e não esboçou nenhuma reação. Depois disso, ao perceber que a filha tinha sido raptada, Evanisa entrou em desespero.

O delegado Marcel Druziani, responsável pelo caso, diz que a principal suspeita é de que Sandra tenha sequestrado a menina com o objetivo de “criá-la”. “Ela tinha essa vontade de ser mãe e dizia para algumas pessoas que estava grávida, quando, na verdade, não estava”, disse o investigador.

Relembre o caso

A mãe de Isabela contou à polícia inicialmente que vendia balas em um semáforo na região de Santo Amaro, por volta das 22h da última sexta-feira, quando um Celta sedan cinza se aproximou e os ocupantes levaram a criança. Desde então, a menina era procurada.

O delegado Marcel Druziani afirmou, logo no início das investigações, que a mãe deu informações divergentes sobre o sumiço da filha e pediu cautela no caso. Depois, em entrevista ao site G1, ele revelou que a mãe mudou a versão e revelou que foi se encontrar com a Sandra, apontada como a principal suspeita pelo sequestro.

Druziani contou, ainda, que os pais de Isabela são da Bahia e estão em São Paulo há cinco meses. “A senhora trabalha vendendo balas na região de Santo Amaro, para ajudar nos gastos da família. Passou a conhecer uma pessoa de nome Sandra. E muito amável foi se aproximando, oferecendo vantagens, fraldas, alimentos, roupas e ganhando a confiança da senhora”, disse.

Assim, a mulher combinou de se encontrar com Evanisa na sexta-feira prometendo uma cesta básica, quando a menina foi levada. Uma testemunha relatou que a suspeita estava junto com os criminosos.

Isabela foi encontrada na noite de segunda-feira (3), em Santo André, no ABC Paulista. Ela foi deixada por um homem em um comércio, quando o comerciante a reconheceu do noticiário e acionou a Polícia Militar. Depois do resgate, a criança foi devolvida aos pais.

LEIA TAMBÉM: