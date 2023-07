Peru declara estado de emergência após risco iminente de vulcão em erupção

Foi declarado, nesta quarta-feira (5), estado de emergência pelo governo do Peru, após ser apresentado risco iminente de vulcão em erupção em algumas regiões do país. Serão 60 dias de decreto em localidades próximas ao vulcão Ubinas, no sul do Peru.

“Esta manhã o vulcão Ubinas registrou emissões contínuas de cinzas que atingiram uma altura máxima de 1.000 metros sobre o cume da cratera”, disse Ingemmet, responsável pelo setor de energia e minas do Peru.

De acordo com as autoridades do país, a medida foi decretada devido ao “perigo iminente” de um vulcão em erupção, iniciado em 24 de junho. Com as crescentes explosões e a liberação de cinzas nas últimas horas, o Conselho de Ministros aprovou a medida preventiva.

“[A declaração] permitirá executar medidas e ações de exceção, imediatas e necessárias para reduzir o risco existente, assim como intervenções de resposta e reabilitação”, informaram as autoridades nas redes sociais oficiais do governo. A população que vive na área afetada nos entornos do vulcão gira em torno de 2 mil pessoas.

Embora as autoridades locais ainda não tenham ordenado evacuação, o Instituto Nacional de Defesa Civil do Pedu está em processo de preparação de uma instalação, com o objetivo de abrigar os habitantes se necessário.

Segundo o Instituto Geofísico do Peru, as cinzas do vulcão Ubinas, em Moquegua, por volta de de 1.200 quilômetros a sudeste da capital Lima, chegaram a altitudes de 5.500 metros com intervenção a cidades a mais de 10 quilômetros de distância.

O vulcão da região entrou em erupção novamente após quatro anos, resultando no decreto alarmante no país.

Acompanhe mais notícias