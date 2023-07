‘Homens!’ Jovem experimenta filmar para ver o que acontece por trás dela ao passar

Ellie colocou uma câmara gravando no boldo de trás de sua calça para ver reação dos homens (Foto: Captura de TikTok @store_girl)

Uma jovem iniciou um experimento para ver o que acontecia atrás dela quando passava por algum lugar. O resultado se tornou viral no TikTok, expondo mais uma vez os instintos naturais do sexo masculino.

A menina identifica-se na referida plataforma como Ellie. A partir da sua conta @store_girl, ela costuma publicar conteúdo praticando diferentes atividades, mas curiosamente nunca mostra o rosto e apenas uma vez revelou sua parte frontal, mas cobrindo a face. Ela só se exibe em vídeos de costas.

Ela costuma mostrar-se com jeans muito apertados e blusas muito curtas, deixando o seu abdômen e costas descobertos.

Em uma de suas publicações, mostrou um experimento. Ela optou por colocar o celular no bolso traseiro de sua calça jeans e deixar a câmera filmando para ver o que acontecia enquanto andava. Para isso, ela foi para uma loja de ferragens ou ferramentas, pois é um lugar onde, na maioria das vezes, homens costumam frequentar.

“Eu coloquei meu telefone no bolso de trás e olha o que eu vi”, escreveu Ellie como legenda do seu vídeo.

O que se vê no vídeo viralizou devido à reação de todos os homens quando ela passa. Não importa a idade, todos ficam olhando fixo no traseiro da garota. Não havia lugar por onde ela passasse que os homens não ficassem olhando. A maneira como a viam, mostrava atração por ela devido ao seu físico, pois é indiscutível que a jovem é bonita e tem os cabelos longos, algo que sempre chama a atenção do sexo oposto.

Reações

Até a manhã desta quarta-feira, o vídeo de Ellie tinha 1,6 milhão de visualizações, 32,5 mil likes e mais de 2.400 comentários no TikTok. Muitos expressaram que o resultado era óbvio.

"Bom, claro. Aproveite enquanto dura", "mas isso é o que você quer... então qual é o problema?", "Eu estaria olhando pensando 'Ele está me filmando com esse celular obviamente colocado?'", "Você sabia o que estava fazendo", "Repita o mesmo experimento 20 anos depois e obterá um resultado diferente", foram alguns dos comentários da comunidade tiktoker.

Um homem brincou: “Elas também me olhariam se eu usasse o mesmo traje”.